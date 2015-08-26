У Росії під час зустрічі з виборцями поліція затримала опозиціонера Яшина (фото)

Про це російський політик написав у Twitter.

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За його словами, на зустріч з виборцями в Костромі приїхав наряд поліції і оперативник ФСБ. "Мені викрутили руки, заштовхали в машину і везуть в ОВС", - повідомив опозиціонер.

На чергову зустріч з виборцями в Костромі приїхав наряд поліції і оперативник ФСБ. Мені викрутили руки, заштовхали в машину і везуть в ОВС — Ілля Яшин (@IlyaYashin) 26 Серпень 2015

Поліція активно взяла участь у моєї зустрічі з костромскими виборцями. Я у відділі поліції N1 (Комсомольський, 38). pic.twitter.com/pOvpmyTQCK — Ілля Яшин (@IlyaYashin) 26 Серпень 2015

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Романа Рубанова, голову Фонду боротьби з корупцією, Яшина звинувачують в адміністративному правопорушенні "непокора співробітнику поліції". Політику загрожує арешт на строк до 15 діб.

Відзначається, що список ПАРНАС був зареєстрований в облвиборчкому Костромської області РФ 14 серпня. Лідер регіонального партійного списку — Ілля Яшин.

Раніше, 8 серпня, костромський облвиборчком РФ відмовив в реєстрації ПАРНАС для участі у виборах в обласну думу. Російська партія подала скаргу до ЦВК, яка задовольнила її і скасувала рішення облвиборчкому, зобов'язавши комісію повторно розглянути питання.

Вибори в Костромську обласну думу Росії відбудуться у єдиний день голосування 13 вересня.