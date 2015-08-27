Франція може продати "Містралі" Єгипту - ЗМІ

На даний час проходять переговори щодо постачання "Містралів". Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на власні джерела Reuters.

"Це Єгипет", - повідомила одна із наближених до переговорів осіб.

За словами джерела, якщо угоду буде укладено, то вона фінансуватиметься частково країнами Перської затоки, які вважають Абдель-Фаттаха Аль-Сісі оплотом у боротьбі із забороненим угрупуванням "Брати Мусульмани".

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Інший французький чиновник підтвердив переговори з Єгиптом щодо продажу "Містралів", однак питання фінансування залишається невирішеним.

Раніше УНІАН повідомляв, що Франція відмовилася продавати вертольотоносці типу "Містраль" РФ. Початкова ціна за 2 кораблі була 1,2 млрд євро.

Серед можливих нових власників техніки ЗМІ називали Малайзію, Індію, Суадівську Аравію.