В Іраку понад 120 бойовиків ІД страчені за спробу перевороту
В іракській провінції Найнава в понеділок, 31 серпня, було страчено понад 120 бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».
Про це повідомляє телеканал Al Sumaria з посиланням на представника Демократичної партії Курдистану Саїда Мамузіні, передає Лента.ру.
За його словами, учасників угруповання звинуватили у спробі здійснити переворот і усунути лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді.
Мамузини уточнив, що переворот повинен був відбутися в неділю, 30 серпня. «Але два дні тому п'ятеро заарештованих бойовиків розкрили плани змовників», — розповів він. В результаті 122 бойовика, у числі яких 18 польових командирів, які були розстріляні в тюрмі на півдні Мосула.
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За словами Мамузини, «розкол в ІД стає все очевидніше». У боротьбі за розподіл грошей, влади і впливу загинули десятки бойовиків, додав представник Демократичної партії Курдистану.
Раніше УНІАН повідомляв, що в середу, 26 серпня курдські воєнізовані формування пешмерга за підтримки повітряних ударів безпілотників США відбили у бойовиків ІДІЛ десять сіл в іракській провінції Кіркук.