Найбільші компанії Кремнієвої долини заплатять $415 мільйонів за незаконну ідею Джобса

Вони звинуватили технологічних гігантів в незаконному змові, ініціатором якого, як кажуть, був Стів Джобс, повідомляє DT.ua з посиланням на AP.

Технологічні гіганти, як стверджують позивачі, незаконно домовилися про відмову переманювати співробітників один у одного. Адвокати кажуть, що у зв'язку з цією змовою працівники були позбавлені можливості отримувати більш високу зарплату.

Позови подавали майже 65 тисяч співробітників компаній Apple, Google, Intel і Adobe протягом 2005-2009 років. Компанії погодилися з рішенням судді, тому повинні виплатити позивачам по 5800 доларів.

Прихильником цієї ідеї про змову, як було з'ясовано в ході розслідування, був покійний керівник Apple Стів Джобс. Таким чином, компанії домовилися не пропонувати талановитим співробітникам кращі умови по оплаті праці, щоб утримати їх в компанії.

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