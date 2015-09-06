Біля берегів Малайзії 43 людини загинули в результаті аварії судна з мігрантами

Про це заявив заступник керівника поліції округу Хилір Перак (штат Перак) Шухайлі Мохд Заін, повідомляє ТАСС.

Він підтвердив, що за минулу добу не вдалося врятувати ні одного з тих, що знаходилися на судні. Таким чином, зазначив поліцейський, загальне число тих, що вижили склало 20 осіб.

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Раніше представники правоохоронних органів розповіли, що затонулий біля узбережжя західного штату Селангор човен був розрахований на перевезення 10-15 пасажирів, однак у момент катастрофи в ньому перебувало близько 80 чоловік.

Відомо, що судно йшло під прапором Індонезії, однак влада досі не може уточнити, куди саме він прямував. Імовірно, на його борту перебували індонезійські мігранти.