Російський "Комерсант" вилучив слова Навального про Путіна, який "збив літак" і "розв'язав війну"

Як пише Медуза, зокрема, редакція видалила наступне висловлювання опозиційного політика: "Коли я кажу "шахраї та злодії", я маю на увазі і Путіна, і Медведєва, і Ротенбергів, і всіх на світі. Мені жодного вироку суду не потрібно, незважаючи на те, що я юрист, вони по суті своїй є шахраями і злодіями".

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Згідно з повідомленням, з тексту також зникло висловлювання Навального про те, що при владі в Росії знаходиться людина, яка "розв'язала війну в Європі" та "яка літак збила".

За даними видання, попередня версія інтерв'ю доступна в кеші Google. Вираз "шахраї і злодії", придуманий Навальним, безліч разів використовується на сайті "Комерсанта".

Зазначається, що "Комерсант" кілька разів вилучав вже опубліковані статті. У 2013 році була видалена замітка про розслідування Олексія Навального про дачі російських чиновників. У тому ж році видання видалило публікацію про указ Володимира Путіна, який забороняв проведення протестних акцій в Сочі.