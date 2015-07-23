Віце-прем'єр Росії володіє квартирою в Лондоні вартістю понад $12 мільйонів - Навальний

Про це опозиціонер повідомляє у своєму блозі .

Квартира розташовується в будівлі Whitehall Court, яка відомома тим, що до кінця Першої світової війни належала британській розвідці. Тепер нерухомість там можна придбати у власність, що і зробила в 2014 році компанія Sova Real Estate LLC (ТОВ "Сова Нерухомість"), створена 2013 року та зареєстрована на Ігоря Шувалова та його дружину. Вартість угоди сперевищила 12 мільйонів доларів.

"У публічній базі Вестмінстерської управи нам також вдалося отримати архітектурні креслення квартири Шувалова. Як з'ясувалося, квартир насправді було дві, і Шувалов організував будівництво століття й об'єднав обидві в одну велику (російський стиль!)", - пише Навальний.

"Майже 500 квадратних метрів площі, 6 спалень, обідня зала з двома камінами, вітальня з роялем і видом на Темзу", - додав він.

Також опозиціонер підкреслив, що при покупці подібної квартири вартістю 12 мільйонів доларів до бюджету Великобританії треба сплатити понад 1,3 мільйона доларів податку з угоди, що перевищує вісім річних доходів Шувалова.

Раніше Шувалов своїми закликами до росіян проявити витримку в умовах економічної кризи в Росії і стійко переносити скруту, обмежуючи себе в їжі та предметах першої необхідності.

"Витримаємо будь-яку скруту, які будуть всередині країни - менше споживати продуктів, менше електрики, я не знаю, чи ще якісь речі, до яких ми всі звикли", - заявив він.