"Дунайський похід": нові колони військ країн НАТО в’їхали до Чехії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляє Міністерство оборони Чехії, від 9 до 14 вересня чеськими теренами переїде понад 150 одиниць військової техніки, зокрема можна буде побачити і відомі бронетранспортери Stryker. Всього у заході має взяти участь 550 військовиків армій країн НАТО.

Траса пересування колони в Чехії бере початок у місті Розвадов на кордоні з Німеччиною, звідти колона рушить до Праги, потім попрямує на південний захід до міст Брно і Вишков. Передбачається, що 14 вересня через прикордонне зі Словаччиною місто Ланжгот «Дунайський похід» покине Чехію.

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Як повідомляє канцелярія голови уряду Чехії, з американськими військовими у Празі має також зустрітись генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Допомогу пересуванню військам країн НАТО, зокрема, в логістиці, надаватиме Армія Чехії, колону на території країни також супроводжуватиме поліція.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 9-10 вересня на запрошення прем'єр-міністра Богуслава Соботки в Чеську Республіку приїде з візитом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.