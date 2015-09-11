Король Марокко висловив співчуття саудівському монарху у зв'язку із трагедією в Мецці

Про це повідомили у канцелярії палацу в Рабаті, передає ТАСС.

Крім того, Мухаммед VI "дав вказівку послу Марокко в Саудівській Аравії з'ясувати, чи є серед постраждалих і поранених марокканські паломники, і вжити у зв'язку з цим усі необхідні заходи", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що на найбільшу мечеть Мекки і світу впав будівельний кран. За попередніми даними, кран впав через сильний вітер і опади.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті падіння крану на мечеть Аль-Харам в Мецці збільшилася до 87 осіб.