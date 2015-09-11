Король Марокко висловив співчуття саудівському монарху у зв'язку із трагедією в Мецці
22:26, 11 вересня 2015Світ
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Марокканський король Мухаммед VI направив саудівському монарху Сальману бен Абдель Азіза Аль Сауді послання із співчуттям у зв'язку з трагічним інцидентом у Мецці.
Король Марокко висловив співчуття / @Saudiwoman
Про це повідомили у канцелярії палацу в Рабаті, передає ТАСС.
Крім того, Мухаммед VI "дав вказівку послу Марокко в Саудівській Аравії з'ясувати, чи є серед постраждалих і поранених марокканські паломники, і вжити у зв'язку з цим усі необхідні заходи", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що на найбільшу мечеть Мекки і світу впав будівельний кран. За попередніми даними, кран впав через сильний вітер і опади.
За останніми даними, кількість загиблих в результаті падіння крану на мечеть Аль-Харам в Мецці збільшилася до 87 осіб.
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