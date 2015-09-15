У 2012 році Захід проігнорував московський сценарій відставки Асада - The Guardian

Про це заявив екс-президент Фінляндії Маартти Ахтісаарі, передає РБК з посиланням на The Guardian.

За його словами, він брав участь у переговорах з представниками п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, які відбулися в лютому 2012 року.

Ахтісаарі розповів, що постпред Росії в ООН Володимир Чуркін нібито запропонував колегам план з врегулювання ситуації в Сирії із трьох пунктів. При цьому один з них передбачав, що президент країни Башар Асад відмовиться від влади після мирних переговорів, які сирійські влада проведе з опозицією.

Екс-президент Фінляндії стверджує, що три країни, серед яких США, Франція і Великобританія, не погодилися на цю пропозицію, оскільки були впевнені в тому, що Асад і так втратить владу «протягом декількох тижнів».

При цьому Ахтісаарі висловив жаль, що в 2012 році була втрачена така велика можливість.

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Також колишній глава Фінляндії розповів, що під час зустрічі з Чуркіним останній сказав три речі: "перша — ми не повинні давати опозиції зброї. Друга — ми повинні ініціювати негайний діалог між опозицією і Асадом. Третя — ми повинні знайти витончений спосіб, за допомогою якого Асад зможе піти у відставку".

У свою чергу Чуркін відмовився підтвердити факт подібних переговорів.

Крім того, коментуючи слова Ахтісаарі, колишній директор близькосхідного департаменту міністерства закордонних справ Великобританії Джон Дженкінс зазначив, що Москва неодноразово виступала проти будь-яких переговорів про долю Асада. «Я ніколи не бачив ознак того, що ця позиція якось змінювалася», - сказав дипломат.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кремль прагне створити єдиний фронт проти "Ісламської держави" і зберегти вплив у регіоні.

Стало відомо, що чиновники з трьох країн, а також від опозиції провели переговори про можливі терміни усунення Асада після того, як у червні президент РФ Володимир Путін приймав сина короля Саудівської Аравії Салмана.