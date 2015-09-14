Путін розглядає можливість зміщення президента Сирії Асада - Bloomberg

Кремль прагне створити єдиний фронт проти "Ісламської держави" і зберегти вплив у регіоні, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що чиновники з трьох країн, а також від опозиції провели переговори про можливі терміни усунення Асада після того, як у червні президент РФ Володимир Путін приймав сина короля Саудівської Аравії Салмана.

Саудівська Аравія є головним регіональним ворогом Асада, а Росія - його давнім союзником.

Громадянська війна у Сирії сприяла розширенню "Ісламської держави", а останні російські зусилля з припинення конфлікту призвели до того, що наслідки від сирійської кризи розширилися на Захід, оскільки тепер сотні тисяч мігрантів шукають притулку у Євросоюзі.

Однак політика Путіна у Сирії не є очевидною. Одним з можливих сценаріїв, які зараз розглядаються, за словами чиновників США та РФ, є варіант позбавлення Асада влади, але при цьому сирійський лідер тимчасово залишиться головою держави.

Читайте такожЕксперти назвали завдання Росії в Сирії і радять Заходу не заважати Кремлю вплутуватися в нову війну

Водночас Росія нарощує військову допомогу Сирії. Один з американських чиновників зазначив, що поки невідомо, чи готовий Путін до маргіналізації Асада, чи він зможе переконати його піти спокійно.

Путін може обирати зараз два варіанти подальшого розвитку подій – допомогти Асаду залишитися при владі або посилювати свій вплив у регіоні, коли сирійський лідер буде зміщений.

Якщо російський лідер продовжить посилювати підтримку Асада, то саудівці будуть реагувати шляхом нарощування їхньої допомоги повстанцям, вважає колишній радник уряду Саудівської Аравії Джамал Хашоггі.

"Той факт, що росіяни скеровують військовослужбовців до Сирії, наразі доводить, що це не дипломатія, це війна", - сказав він.

Сирійські державні ЗМІ напередодні повідомили про прибуття у країну двох російських літаків з гуманітарною допомогою. Міноборони Росії раніше заявляло про відправку до Сирії обладнання для наметового табору на тисячу біженців.

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу попередив про небажаність втручання Росії у збройний конфлікт в Сирії. У США вважають, що дії Кремля можуть призвести до подальшого «зростання насильства і нестабільності» у регіоні.