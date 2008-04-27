Путін підтвердив Ющенку, що російський прем`єр приїде в Київ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Як повідомила УНІАН прес-секретар українського президента Ірина ВАННИКОВА, президенти привітали один одного з Великоднем.

Під час розмови В.ПУТІН підтвердив, що візит глави уряду РФ Віктора ЗУБКОВА в Україну відбудеться завтра, 28 квітня.