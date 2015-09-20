Роналду вийшов на матч з "Гранадою" з сином сирійського мігранта

На матч між "Реалом" та "Гранада" бомбардир мадридського клубу Кріштіану Роналду вийшов разом з семирічним сином сирійських мігрантів, батьку якого раніше підставила підніжку угорська журналістка, повідомляє РБК.

"Про біженця Осама Мохсена та його сина Саїда провідні світові ЗМІ заговорили після того, як були опубліковані кадри відеозапису з Угорщини, коли оператор Петра Лазло підставила підніжку чоловікові, який тікав від поліції з дитиною на руках. Це був Мохсен з сином. Як виявилося, у себе на батьківщині він тренував клуби вищого дивізіону", - говориться у повідомленні.

Запис викликав великий резонанс, після цього випадку Мохсену запропонували працювати в спортивній школі CENAFE (Офіційна школа тренерів з футболу та міні-футболу). Крім того, Мохсену будуть оплачувати житло, доки він не зможе робити цього сам, а дітям допоможуть підібрати школу та курси іспанської мови.

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Батько з сином відвідали тренування гравців клубу, зустрілися з гравцями та тренерами команди. Після чого Роналду вийшов на матч разом з Саїдом.