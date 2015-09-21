У Багдаді вибухнув замінований автомобіль, 10 людей загинули

Щонайменше 10 людей загинули в результаті вибуху, що стався в одному з кварталів Багдада, передає Газета.ру з посиланням на телеканал Al Sumaria.

За офіційними даними, невідомі висадили у повітря замінований автомобіль у східній частині міста. Від вибуху також постраждали ще 32 людини.

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На даний час немає повідомлень про те, що якась із діючих на території Іраку екстремістських організацій взяла відповідальність за подію на себе.

В ООН зазначається, що за серпень в Іраку понад 1,3 тис. осіб стали жертвами насильства і не менш як 1,8 тис. дістали поранення різного ступеня тяжкості.