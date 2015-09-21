Новий потужний землетрус стався в Чилі

21:48, 21 вересня 2015
Світ
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Ще один потужний землетрус стався в Чилі. Магнітуда підземних поштовхів склала 6,5, а епіцентр розташовувався в Тихому океані біля берегів області Кокімбо.

REUTERS

У цій же області минулого тижня стався сильний землетрус магнітудою 8,3, в результаті чого загинули 13 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на Геологічну службу США.

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Поки даних про жертви і руйнування в результаті останніх підземних поштовхів немає.

На території Чилі висока сейсмічна активність. Наприкінці лютого 2010 року в цій південноамериканській країні в результаті землетрусу магнітудою 8,8 і наступного за ним цунамі загинули понад 500 людей.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю біля узбережжя Чилі було зафіксовано кілька підземних поштовхів магнітудою від 4,7 до 5,4. У ніч на четвер стався землетрус магнітудою 8,3. Епіцентр поштовхів розташовувався за 54 кілометри на північний захід від Ільяпеля. Слідом за землетрусом сталися афтершоки магнітудою 6,4 і 7,0. За останніми даними, кількість загиблих становить 13 осіб, ще шестеро осіб вважаються зниклими безвісти. У неділю біля берегів країни стався землетрус магнітудою 5,4. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 36 кілометрів на північний захід від міста Овальє.

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