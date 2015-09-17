У Чилі стався землетрус магнітудою 8,3

Як повідомляє американська геологічна служба, землетрус стався 16 вересня в 19:54 за місцевим часом (01:54 17 вересня по Києву). Епіцентр знаходився в 233 км від столиці Чилі Сантьяго і в 54 км від міста Иллапель.

Як зазначає The Guardian, влада повідомила про загрозу великих хвиль, які можуть підійти до берега ближче до 23:00 за місцевим часом, у зв'язку з чим оголосили евакуацію в деяких прибережних районах.

Читайте такожВчені з'ясували, що землетрус у Непалі зрушив Еверест на 3 сантиметри

Про загрозу цунамі в найближчі кілька годин повідомив також Тихоокеанський центр попередження цунамі.

Раніше, у 2010 році землетрус силою 8,8 і цунамі в центральній частині Чилі забрало понад 500 життів, були зруйновані більше 200 тисяч будинків.

Найсильніший землетрус за всю історію на Землі стався у Чилі магнітудою 9,5 балів в 1960 році, тоді загинуло понад 5000 осіб.