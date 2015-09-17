У Чилі зросла кількість жертв землетрусу і цунамі

Директор Національного управління з надзвичайних ситуацій Рікардо Торо закликав жителів районів, в яких зберігається загроза цунамі не повертатися в свої будинки, передають РИА Новости.

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Заступник голови МВС Чилі Махмуд Алеуй уточнив, що троє з п'яти загиблих померли в результаті серцевого нападу від стресу, викликаного тим, що сталося, ще двоє загинули в результаті обвалення даху і каменепаду.

Нагадаємо, що після потужного землетрусу Чилі атакувало цунамі, хвилі якого сягали 4 м.