"Банкір Путіна" подав позов проти Росії на 10 мільярдів доларів - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що позов був поданий в понеділок, 21 вересня, до Постійної палати третейського суду в Гаазі.

Деталі позову адвокати Пугачова обіцяють повідомити у вівторок, 22 вересня.

Отримати оперативний коментар від російського уряду, який хоче арештувати олігарха за розтрату та привласнення майна, виданню не вдалося.

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Раніше УНІАН повідомляв, що всі російські установи в Бельгії, за винятком захищених дипломатичним імунітетом, отримали повідомлення про арешт їх майна. Компанія Yukos Universal Limited зажадала заарештувати російське майно, оскільки «має серйозні побоювання щодо можливості отримати належну йому суму, зокрема, через систематичні відмови Російської Федерації виконувати винесені проти неї судові рішення та враховуючи ставлення РФ до даного рішення».

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити компанії ЮКОС 1,866,404,634 євро в якості компенсації за допущені у відношенні компанії порушення права на майно. Також ЄСПЛ постановив виплатити ЮКОСу ще 300 тис. євро на відшкодування витрат.