Білий дім: США виділяють на гуманітарну допомогу сирійським біженцям $419 мільйонів

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає ТАСС.

За його словами, серед усіх держав США залишаються найбільшим донором, який допомагає тим, хто постраждав від збройного конфлікту в арабській країні. "На даний момент Сполучені Штати виділили більше $4,5 млрд, щоб надати підтримку людям, які опинилися у важкому становищі в Сирії, а також 4 млн сирійських біженців", - зазначив Ернест.

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Він також нагадав, що в минулі вихідні дні держсекретар Джон Керрі оголосив про намір збільшити чисельність біженців, які найближчим часом будуть допущені на територію США. Так, адміністрація Барака Обами планує в нинішньому фінансовому році розширити квоту з 70 тис. до 85 тис. людей, а в наступному році збільшити її до 100 тис. В останні три роки вона незмінно трималася на рівні 70 тисяч. Раніше адміністрація США оголосила, що в цьому році прийме додатково 10 тис. сирійських біженців.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Канади не має наміру приймати у себе в країні понад 10 тис. сирійських біженців, але готовий розглядати заяви про надання притулку швидше.

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Громадянський конфлікт у Сирії, який триває вже 4 роки, змусив мільйони людей бігти в сусідні Туреччину та Ліван. Багато з цих людей прямують далі - в Європу чи Америку.

В Євросоюзі, куди втекли десятки тисяч сирійців, глави МВС країн у вівторок проведуть екстрене засідання, в ході якого знов спробують домовитися про розподіл мігрантів за системою квот.