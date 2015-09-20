Канада прискорить процес прийому біженців з Сирії

За словами міністра у справах імміграції Кріса Александера, міграційна служба докладе всіх зусиль, щоб розглянути більшість прохань за півроку, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВлада США має намір збільшити прийом сирійських біженцівЯк стверджує Кріс Александер, до кінця цього року до Канади прибудуть тисячі сирійців.

Громадянський конфлікт у Сирії, що триває вже 4 роки, змусив мільйони людей бігти в сусідні Туреччину та Ліван. Багато з цих людей прямують далі - в Європу чи Америку.

В Євросоюзі, куди втекли десятки тисяч сирійців, глави МВС країн у вівторок проведуть екстрене засідання, в ході якого знов спробують домовитися про розподіл мігрантів за системою квот.