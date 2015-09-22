Іран і Росія посилили координацію дій по захисту режиму Асада в Сирії – ЗМІ

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на урядові джерела в США і на Близькому Сході, передає DT.ua.

За словами джерел, високопоставлені іранські та російські дипломати й генерали провели ряд зустрічей у Москві за останні кілька місяців, на яких обговорювалися дії по захисту режиму Асада і нарощування військової присутності РФ в Сирії.

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Також до даних переговорів відноситься і таємний візит до Москви генерал-майора Касема Сулеймані. Він є керівником спецпідрозділу Вартових Ісламської революції ("Кодс"), який у тому числі відповідає за військову підтримку уряду Башара Асада.

Повідомляється, що крім російських військ, в Сирії на боці Асада воюють "Кодс" і бойовики угруповання "Хезболла". Підкреслюється, що в основному підтримка Асада з боку Ірану і Росії сконцентрована в провінції Латакія, яка знаходиться на узбережжі Середземного моря. Латакія є фактично останньою цитаделлю сирійського президента.

Крім цього, для Ірану важливо зберегти прибережну територію Сирії під контролем Асада, так як дана територія є одним з головних маршрутів поставок зброї ліванських і палестинських бойовиків.

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Раніше УНІАН повідомляв, що повноважний представник Сирії в ООН Башар Джафарі закликав Росію розпочати наносити авіаудари по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності в Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.

У Кремлі підтвердили, що Росія надає підтримку Сирії, але конкретизувати можливі зміни в підтримці Дамаску не стали.

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За даними Пентагону, сім російських транспортних літаків АН-124 "Руслан" приземлилися на сирійському аеродромі поблизу Латакії.

Росія стверджує, що російські військові знаходяться в районі аеродрому в якості збройної охорони і відновлення злітної смуги для доставки вантажів.