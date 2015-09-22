Прокуратура звинуватила 91-річну німкеню у співучасті в 260 тисячах вбивств

Колишній радистці СС інкримінували співучасть у масовому вбивстві в’язнів концтабору, передає Німецька хвиля.

Генеральна прокуратура федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн виголосила обвинувачення 91-річній громадянці Німеччини, яка у роки Другої світової війни перебувала у лавах СС і з квітня по липень 1944 працювала радисткою в комендатурі табору смерті Освенцім. Їй закидають співучасть у більш ніж 260 тисячах вбивствах євреїв. Як повідомила прокуратура у понеділок, 21 вересня, справа містить достатньо обґрунтовану підозру у вчинені злочину.

Читайте такожФонд Едмонда Сафра пожертвував меморіалу в Освенцимі мільйон євро

У разі, якщо земельний суд у Кілі задовольнить позов прокуратури, відбудеться процес, який може стати останнім за фактом масового знищення людей в Освенцімі.

Раніше перед судом постав колишній унтершарфюрер СС Оскар Ґренінґ. За співучасть у масовому вбивстві в’язнів Освенціма 94-річного німця засудили до чотирьох років в’язниці.