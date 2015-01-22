Міжнародний день пам‘яті жертв Голокосту

1 листопада 2005 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила резолюцію, якою постановила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

З нагоди 70-річчя цієї дати 27 січня 2015 року з 11 годин буде проведено заходи із вшанування пам’яті жертв Голокосту.

Організаторами проведення заходів виступають:

- Міжнародний центр «Голокост» ім. доктора А. Шварца;

- Львівська обласна благодійна організація «Бней-Бріт» «Леополіс» ім.. Е Домбергера, Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хесед – Арʼє»

- за сприяння Львівської обласної державної адміністрації та Почесного консульства Держави Ізраїль у Львові.

Програма проведення заходів:

11.00 год. - траурний мітинг, покладання вінків та квітів, міжконфесійна спільна молитва за загиблими біля пам’ятника жертвам Львівського гетто у Львові (пр-т В'ячеслава Чорновола)

12.00 год. - траурний мітинг, покладання вінків та квітів, міжконфесійна спільна молитва за загиблими в Долині смерті Янівського концтабору, вул. Шевченка (Янівська, 134);

13.30-15.00 - круглий стіл «Пам’ятати минуле заради майбутнього» (Центр міської історії Центрально-Західної Європи, вул.. Богомольця, 6)

19.00-20.30 - пам’ятний концерт-реквієм (Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7)

До участі у заходах запрошені: голова Львівської ОДА Олег Синютка, міський голова Львова Андрій Садовий, Почесний консул Держави Ізраїль в Україні Олег Вишняков, заступник посла Ізраїлю Іцхак Кармель Каган, представники депутатського корпусу, ЗМІ, народні депутати України, депутати Львівської обласної та міської рад, представники духовенства різних конфесій, дипломатичних представництв, національно-культурних товариств та всі бажаючі вшанувати пам’ять жертв Голокосту.

Організаторами проведення заходів виступають:

- Шерман Михайло Давидович, президент Міжнародного центру «Голокост» ім. доктора А. Шварца

- Пікман Григорій Семенович, президент Львівської обласної благодійної організації “Бней-Бріт “Леополіс” ім. Е. Домбергера

- Діанова Адель Ісаківна, директор Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед-Ар’є»

Контактні особи: 238-98-69 (Ольга Фадєєва)

261-03-65 (Михайло Шерман)

Запрошуємо до участі у заходах із вшанування пам’яті жертв Голокосту!