У Сирії повстанці атакували російську військову базу
13:24, 22 вересня 2015Світ
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Загони сирійських повстанців, підтримувані Саудівською Аравією, атакували військову базу, на якій дислокуються військові Російської Федерації.
Сирійські повстанці обстріляли ракетами російську військову базу / Скріншот з відео
Про це заявив один з командирів антиурядових сил Іслама Аллоша, передає "Новое время" з посиланням на The Times.
"Ми обстріляли аеропорт кілька разів із установок Град. Були прямі влучання у ціль", - розповів він.
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Зазначається, що російський військовий контингент розташувався в Латакії і порту Тартус, проте розвідка повстанців виявила ще одну базу у місті Сафіта, на якій розквартировані 250 солдатів РФ.
"За нашою інформацією, Росія поставила собі за ціль утримати узбережжя", - заявив представник антиурядових сил, що воюють з режимом Асада.
Вчора УНІАН повідомляв, що сирійські антиурядові бойовики з мінометів обстріляли територію російського посольства у Сирії. Мінометний снаряд впав на територію посольства Росії в Дамаску 20 вересня близько 9.00. Зазначається, що снаряд пішов глибоко у землю і не завдав шкоди.
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