У Сирії повстанці атакували російську військову базу

Про це заявив один з командирів антиурядових сил Іслама Аллоша, передає "Новое время" з посиланням на The Times.

"Ми обстріляли аеропорт кілька разів із установок Град. Були прямі влучання у ціль", - розповів він.

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Зазначається, що російський військовий контингент розташувався в Латакії і порту Тартус, проте розвідка повстанців виявила ще одну базу у місті Сафіта, на якій розквартировані 250 солдатів РФ.

"За нашою інформацією, Росія поставила собі за ціль утримати узбережжя", - заявив представник антиурядових сил, що воюють з режимом Асада.