Марін Ле Пен постане перед судом за звинуваченням у расизмі

Марін Ле Пен доведеться відповідати за свої слова, сказані під час мітингу в Ліоні, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. Французька влада порушили справу проти неї в 2011 році, після того як вона порівняла молитви мусульман на вулицях з нацистською окупацією Франції. "Я вибачаюся, але для тих, хто дійсно хотів поговорити про Другу Світову війну, якщо ми говоримо про окупацію, ми могли б поговорити про це (вуличні молитви мусульман), тому що це явно окупація території", - заявила вона тоді. "Немає танків, немає солдатів, але це окупація, у будь-якому випадку, і вона тисне на людей", - додала вона.

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Варто відзначити, що Марін Ле Пен з обуренням відреагувала на новину про необхідність з'явитися в суд. "Це - скандал, що політичний лідер може бути засуджений за те, що висловив свої переконання. Ті, хто засуджують незаконне поводження фундаменталістів з більшою ймовірністю можуть бути викликані до суду, ніж фундаменталісти, які ведуть себе незаконно", - заявила вона в коментарі агентству.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що батько французького політика Жан-Марі Ле Пен постане перед судом за висловлювання про те, що газові камери були "лише деталлю" Другої світової війни.