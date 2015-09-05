Засновник "Національного фронту" Ле Пен створив новий політичний рух
21:47, 05 вересня 2015Світ
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Засновник французького "Національного фронту" Жан-Марі Ле Пен, раніше виключений з цієї партії, заявив про створення нової політичної структури під назвою "Синьо-біло-червоне об'єднання".
Про намір створити нову партію політик говорив ще в травні \ 112.ua
Заява 87-річного ветерана французької політики прозвучала в Марселі. Партія отримала свою назву у відповідності з кольорами французького прапора, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожЗасновника "Національного фронту" Ле Пена виключили з партії"Я пропоную нам об'єднатися, ви не будете сиротами в нашому синьо-біло-червоному русі. Ми будемо працювати в тому ж напрямку, що і "Національний фронт", і при цьому не належати йому", - сказав Жан-Марі Ле Пен.
Про намір створити нову партію політик говорив ще в травні.
У кінці серпня виконавче бюро французької партії "Національний фронт", яким керує його дочка Марін Ле Пен, виключило його зі своїх лав.
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