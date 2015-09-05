Засновник "Національного фронту" Ле Пен створив новий політичний рух

Заява 87-річного ветерана французької політики прозвучала в Марселі. Партія отримала свою назву у відповідності з кольорами французького прапора, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЗасновника "Національного фронту" Ле Пена виключили з партії"Я пропоную нам об'єднатися, ви не будете сиротами в нашому синьо-біло-червоному русі. Ми будемо працювати в тому ж напрямку, що і "Національний фронт", і при цьому не належати йому", - сказав Жан-Марі Ле Пен.

Про намір створити нову партію політик говорив ще в травні.

У кінці серпня виконавче бюро французької партії "Національний фронт", яким керує його дочка Марін Ле Пен, виключило його зі своїх лав.