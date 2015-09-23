Повідомлення про закладену в парламенті Бельгії бомбу виявилося хибним - ЗМІ

Про це з посиланням на бельгійський телеканал RTL повідомляє ТАСС.

"Після ретельної перевірки будівлі поліція не виявила вибухового пристрою. Службовці і депутати змогли повернутися до роботи близько опівдні (13:00 за Києвом)", - зазначив телеканал.

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Як відомо, у середу вранці невідомий подзвонив в будівлю федерального парламенту Бельгії і повідомив про закладену там бомбу. Поліція негайно провела евакуацію всіх співробітників. Також була проведена евакуація в сусідньому приміщенні, де знаходиться парламент франкомовного мовного співтовариства Бельгії. Навколо будівель був встановлений периметр безпеки.

За повідомленням телеканалу, поліція займається встановленням особи телефонного хулігана.