Будівлю парламенту у Брюсселі евакуювали через загрозу вибуху
11:04, 23 вересня 2015Світ
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У будівлі Палати представників Бельгії у Брюсселі відбувається евакуація.
Евакуація проходить через погрозу бомби / H0XH4 / twitter.com
Про це у своєму Twitter повідомив один з парламентаріїв.
За словами парламентарія, евакуація проходить через погрозу бомби. В даний час евакуйовані всі люди, що знаходяться в старій частині будівлі.
Alerte à la bombe @LaChambreBE le personnel rassemblé dans le royal parc pic.twitter.com/pty9SfKt83
— Jean-Marc Nollet (@jmnollet) September 23, 2015
Крім того, в цілях безпеки закриті ворота для запобігання проникнення людей на територію парламенту.
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Співробітники парламенту зібралися в королівському парку і чекають подальших вказівок.
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