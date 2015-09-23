Будівлю парламенту у Брюсселі евакуювали через загрозу вибуху

11:04, 23 вересня 2015
Світ
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У будівлі Палати представників Бельгії у Брюсселі відбувається евакуація.

@H0XH4 / twitter.com

Про це у своєму Twitter повідомив один з парламентаріїв.

За словами парламентарія, евакуація проходить через погрозу бомби. В даний час евакуйовані всі люди, що знаходяться в старій частині будівлі.

Крім того, в цілях безпеки закриті ворота для запобігання проникнення людей на територію парламенту.

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Співробітники парламенту зібралися в королівському парку і чекають подальших вказівок.

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