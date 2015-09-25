США побудують ракетну базу в Польщі
Нижня палата парламенту Польщі в п'ятницю, 25 вересня, схвалила ратифікацію технічної угоди про розміщення на півночі країни ракетної бази США, яка є елементом системи ПРО.
Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Польське радіо, рішення схвалили 422 депутата при трьох, що проголосували "проти" і п'ятьох, що утрималися.
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Згідно з планами, будівництво військової бази в селищі Редзіково почнеться в 2016 році, а в 2018 році там будуть розміщені мобільні батареї з ракетами середньої дальності SM-3, а також радар радіонаведення.
Угода про розміщення ракет була підписана між Польщею і НАТО в 2010 році з метою захистити країни Північноатлантичного альянсу від потенційної загрози балістичного удару з боку Ірану і Північної Кореї. Раніше Петагон підтвердив плани розміщення важкого озброєння на території семи країн ЄС: Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Болгарії, Румунії та Німеччини.