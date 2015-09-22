Столтенберг: НАТО зацікавлене у зміцненні захисних можливостей України

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

"Ми будемо надалі надавати вам практичну допомогу не тільки через цільові трастові фонди, які ми відкрили в Україні, але й також за участі наших радників, які працюють у Міністерстві оборони і в Генеральному штабі, оскільки ми хочемо допомогти вам здобути власну потужність, можливість і спроможність захищати свою країну", - сказав Йенс Столтенберг.

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Як зазначив генеральний секретар, зазначена співпраця продовжиться, і НАТО буде надавати ще більше підтримку. "Ми будемо надавати допомогу у підготовці і навчанні людей в Україні на всіх рівнях, одночасно як цивільному, так і військовому персоналу, щоб бути більш ефективними у сфері комунікацій", - сказав Йенс Столтенберг.

Він повідомив, що під час візиту до України було домовлено розширити військо-технічну співпрацю. "І це дасть можливість і українській промисловості, українським військовим та Збройним силам набути нової потужності, це надасть новий поштовх їм для того, щоб вони змогли успішно співпрацювати зі своїми колегами з Альянсу", - сказав генсек.