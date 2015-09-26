Навчені США сирійські повстанці віддали частину боєприпасів "Аль-Каїді"

Сирійські повстанці, навчені Сполученими Штатами, передали частину свого військового обладнання терористичному угрупованню "Джебхат ан-Нусра" в обмін на безпечний прохід через підконтрольну бойовикам територію.

Про це заявив представник Центрального командування США Патрік Райдер, повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Повстанці віддали терористам шість вантажівок і боєприпаси, що становить приблизно однієї чверті виданого їм обладнання.

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"Повідомлення про надання членами NSF обладнання "Джебхат ан-Нусра" дуже нас турбують і порушують принципи програми по тренуванню і екіпіровці в Сирії", - сказав Райдер.

Бійці NSF є повстанцями, яких тренували інструктори з Америки. У США їх називають "новими сирійськими силами".

"Джебхат ан-Нусра" є сирійським підрозділом "Аль-Каїди".