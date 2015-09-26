У Фінляндію за цей рік прибули понад 15 тисяч біженців

За даними Міграційного відомства, зараз у Фінляндії прибуває понад 600 шукачів притулку в день, повідомляє Yle.

Представник Міграційного відомства Юха Симиля заявив, що протягом цього року у Фінляндії прибуло вже понад 15 тисяч шукачів притулку.

Читайте такожУгорщина заявила, що практично добудувала паркан на кордоні з Хорватією

"Якщо подивитися на кількість прибулих за останні дні, то виходить, що приїжджає по 600 людей щодня", - говорить він.

За оцінкою Симіля, при такому темпі кількість прохачів притулку в цьому році може піднятися до 30 000 - 50 000. За словами чиновника, на одного прохача притулку, що живе в центрі для прийому біженців, витрачається близько 15 000 євро на рік.

"Ця сума включає в себе зарплату працівникам, витрати на утримання центру і виплачується біженцям початкова допомога", - пояснив Симіля.