У Фінляндію за цей рік прибули понад 15 тисяч біженців
За оцінкою Симіля, при такому темпі кількість прохачів притулку в цьому році може піднятися до 30-50 тисяч.
За даними Міграційного відомства, зараз у Фінляндії прибуває понад 600 шукачів притулку в день, повідомляє Yle.
Представник Міграційного відомства Юха Симиля заявив, що протягом цього року у Фінляндії прибуло вже понад 15 тисяч шукачів притулку.
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"Якщо подивитися на кількість прибулих за останні дні, то виходить, що приїжджає по 600 людей щодня", - говорить він.
За оцінкою Симіля, при такому темпі кількість прохачів притулку в цьому році може піднятися до 30 000 - 50 000. За словами чиновника, на одного прохача притулку, що живе в центрі для прийому біженців, витрачається близько 15 000 євро на рік.
"Ця сума включає в себе зарплату працівникам, витрати на утримання центру і виплачується біженцям початкова допомога", - пояснив Симіля.