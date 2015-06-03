Кількість українців, які просять притулку в ЄС, різко зросла

Про це заявив виконавчий директор Європейського офісу підтримки шукачів притулку Роберт Віссер в інтерв'ю EurActiv, передає "ЄвроПравда".

Він зазначив, що серед шукачів притулку, що прибувають зі Східної Європи, найчисленнішу групу складають громадяни України, що увійшла до "шістки" країн, з яких зафіксовано найбільший потік біженців в ЄС.

Зокрема, до списку цих країн увійшли Сирія, Еритрея, Ірак, Сомалі, Нігер та Україна.

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"Особливістю України є те, що вона не була країною шукачів притулку до початку конфлікту на Донбасі", - наголосив Роберт Віссер.

Також, за його словами, Україна повністю відрізняється від інших країн тим, що всі українці приїжджають в Європейський союз на законних підставах, отримавши візу, або подають клопотання про надання притулку, вже проживаючи на законних підставах, часто з дозволом на роботу.

Крім того, як повідомив Роберт Віссер, специфіка українських шукачів притулку полягає в тому, що вони подають заявки в усіх країнах ЄС, а не в одній або двох.

"Українська громада є найбільш диверсифікованою спільнотою, яку ми знаємо. Українці є у всіх куточках Європи", - зазначив він.

У свою чергу представник Європейського офісу підтримки шукачів притулку Тімоті Купер заявив, що найчастішими країнами, які обирали українці, були Італія, Німеччина, Франція та Іспанія.

Варто зазначити, що на сьогодні українці складають 3% від загальної кількості шукачів притулку в країнах ЄС. За ними йдуть росіяни, які становлять 2%.