Викраденого естонської офіцера Росія за кілька хвилин обміняла на свого шпигуна

Засудженого в Росії за шпигунство естонця Естона Кохвера обміняли на колишнього офіцера МВС Естонії Олексія Дрессена, який працював на спецслужби Росії.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

Читайте такожСША закликали Росію звільнити засудженого естонського поліцейського

"26 вересня на прикордонному КПП "Кунічіна гора" у Псковській області на мосту через річку Піуза відбувся обмін співробітника естонської спецслужби Естона Кохвера, засудженого в Росії за шпигунство, на Олексія Дрессена, колишнього офіцера Департаменту поліції безпеки МВС Естонії, який відбував покарання за передачу секретних відомостей ФСБ Росії", - йдеться у повідомленні.

Водночас адвокат Надії Савченко Марк Фейгін на своїй сторінці у Twitter зазначив, що цей крок російської влади може прискорити рішення щодо Надії Савченко.

Про обмін також повідомляє Національне радіо Естонії. За його даними, процедура відбулася за кілька хвилин.

Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес подякував усім причетним до обміну естонського громадянина, йдеться в заяві на офіційному сайті глави держави.

Читайте такожВ ЄС виступили за "чорний" список чиновників РФ, причетних до ув'язнення Кохвера, Сенцова та Кольченка

Як повідомляв УНІАН, Естонія заявляла, що представника її спецслужб, який перебував біля лінії кордону, здійснюючи «спецоперацію щодо припинення транскордонної злочинності», із застосуванням фізичної сили та погроз зброєю викрали на естонській території невідомі, які прибули з Росії і туди ж вивезли викраденого.

Інцидент стався в день завершення саміту НАТО, на якому союзники підтвердили рішучість захищати одне одного в разі нападу Росії.