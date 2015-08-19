У Росії посадили громадянина Естонії на 15 років за шпигунство

Псковський обласний суд засудив до 15 років суворого режиму співробітника естонської поліції безпеки Эстона Кохвера, передає РИА Новости.

Суд визнав його винним у шпигунстві, контрабанді, носінні зброї, а також у незаконному перетині держкордону. Раніше прокурор просив для нього 16 років позбавлення волі.

Йому також призначено штраф у розмірі 100 тисяч рублів.

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Процес проходив під грифом "цілком таємно", але на оголошення вступної та резолютивної частини вироку були допущені ЗМІ.

У столиці Естонії повідомляють, що Кохвера затримали на території Естонії і переправили через кордон у Росію.

Крім того, офіційний Таллінн направив російській стороні три дипломатичні ноти у зв'язку з тим, що затриманому співробітникові поліції не була забезпечена консульська допомога, повідомляє ТАСС