У Росії посадили громадянина Естонії на 15 років за шпигунство
Суд у Пскові засудив співробітника естонської поліції Эстона Кохвера до 15 років позбавлення волі і 100 тисяч рублів штрафу за шпигунство.
Псковський обласний суд засудив до 15 років суворого режиму співробітника естонської поліції безпеки Эстона Кохвера, передає РИА Новости.
Суд визнав його винним у шпигунстві, контрабанді, носінні зброї, а також у незаконному перетині держкордону. Раніше прокурор просив для нього 16 років позбавлення волі.
Йому також призначено штраф у розмірі 100 тисяч рублів.
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Процес проходив під грифом "цілком таємно", але на оголошення вступної та резолютивної частини вироку були допущені ЗМІ.
У столиці Естонії повідомляють, що Кохвера затримали на території Естонії і переправили через кордон у Росію.
Крім того, офіційний Таллінн направив російській стороні три дипломатичні ноти у зв'язку з тим, що затриманому співробітникові поліції не була забезпечена консульська допомога, повідомляє ТАСС