У Лондоні горить одна з найбільших мечетей Західної Європи (відео)

70 пожежників борються з величезною пожежею, яка спалахнула в Лондоні в найбільшій мечеті Західної Європи. Десять пожежних машин були направлені для боротьби з вогнем у мечеті Байтуль-Футух, яка горить приблизно з полудня, повідомляє Daily Mail.

Внаслідок пожежі постраждала одна людина - її доставили в лікарню з підозрою на отруєння димом.

Причини пожежі поки не відомі.

Мечеть Байтуль-Футух займає площу в 21 тис. кв. метрів і може вмістити 10,5 тисяч осіб. У момент пожежі лише кілька віруючих були всередині і їх швидко евакуювали.

Як повідомляв УНІАН, раніше при падінні крана на найбільшу мечеть Мекки загинули більше 700 осіб.