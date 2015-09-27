У Сирії та Іраку воюють 30 тисяч джихадистів-іноземців - The New York Times
21:15, 27 вересня 2015Світ
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Число іноземців, які вирушили воювати на боці ісламських терористів, за останній рік збільшилася вдвічі.
REUTERS
З 2011 року до Сирії та Іраку для участі в бойових діях на боці ісламських екстремістів приїхали близько 30тисяч іноземців більш ніж з 100 держав, у тому числі з Європи і США.
Про це повідомляє dw з посиланням на The New York Times, яка наводить дані американських спецслужб. Більшість з цих бойовиків воюють в рядах терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД).
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Видання зазначає, що цифри, наведені тими ж джерелами в 2014 році, були в два рази менші. Тоді число іноземців, які вирушили до Сирії та Іраку воювати на боці радикалів, становило приблизно 15 тисяч чоловік з 80 держав.
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