У Сирії та Іраку воюють 30 тисяч джихадистів-іноземців - The New York Times

З 2011 року до Сирії та Іраку для участі в бойових діях на боці ісламських екстремістів приїхали близько 30тисяч іноземців більш ніж з 100 держав, у тому числі з Європи і США.

Про це повідомляє dw з посиланням на The New York Times, яка наводить дані американських спецслужб. Більшість з цих бойовиків воюють в рядах терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД).

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Видання зазначає, що цифри, наведені тими ж джерелами в 2014 році, були в два рази менші. Тоді число іноземців, які вирушили до Сирії та Іраку воювати на боці радикалів, становило приблизно 15 тисяч чоловік з 80 держав.