Бойовики "Ісламської держави" напали на позиції афганських військ

За словами представників афганської влади, це був перший великомасштабний удар бойовиків по афганських військах, заподіяний через кілька місяців після повідомлень про те, що екстремістське угруповання посилює свій вплив в країні, передає "Голос Америки".

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Зіткнення відбулися в гірському районі провінції Нангархар, що межує з Пакистаном. Дані про жертви розходяться. Влада говорить про вбитих 85 бойовиках і трьох поліцейських. Глава району Хаджі Галіб Муджахід повідомив, що в більшості своїй озброєні бойовики були громадянами Пакистану.

За словами Хаджі Галіба Муджахида, "значні втрати, понесені бойовиками "Ісламської держави", змусили їх відступити". Він повідомив, що афганські силовики повернули контроль над постами, захопленими бойовиками в ході атаки.

Екстремістська діяльність "Ісламської держави" в Афганістані сконцентрована в основному в провінції Нангархар, де за останні місяці відбулися зіткнення бойовиків угруповання з Талібаном. В результаті обидві сторони втратили кілька десятків чоловік убитими.