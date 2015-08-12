Бойовики "Талібану" назвали відео ісламістів з ІД із стратами заручників "варварським"

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Reuters.

Бойовики ІД на відео з особливою жорстокістю стратили кількох заручників в Афганістані, де діє радикальний рух "Талібан", що таліби вважають неприйнятним.

"Така образа та інші подібні жорстокі дії, зроблені декількома безвідповідальними невігласами від імені ісламу і мусульман, неприйнятні", — цитує агентство заяву, розміщене на сайті "Талібану".

Про реакцію талібів на інші подібні відео не повідомляється.

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"Талібан" і "Ісламська держава" вважаються конкуруючими угрупуваннями. Раніше повідомлялося, що вони оголосили один одному "джихад", на території Афганістану між угрупованнями відбувалися зіткнення.

Раніше УНІАН повідомляв, що представник "Талібану" звернувся до бойовиків "Ісламського держави" із закликом не вести "паралельний джихад" в Афганістані.