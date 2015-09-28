Російський політолог отримав умовний термін за репост у соцмережі звернення "Правого сектору"

Про це адвокат Андрій Лепьохін заявив виданню «Грані».

За його словами, суддя Центрального районного суду Челябінська засудила політолога до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном два роки і застосувала акт амністії.

Жарінов визнаний винним у публічних закликах до екстремізму за репост у соцмережі "ВКонтакте" 1 березня 2014 року звернення "Правого сектор" до народів Росії.

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Справу проти Жарінова було порушено 30 квітня 2014 року.

Жарінов заявляв, що є політологом, автором кількох книг про історію тероризму, і звернення "Правого сектору" було цікаво йому в професійному аспекті. Репост він видалив незабаром після того, як зробив, проте регіональне головне управління ФСБ встигло звернути увагу на цю публікацію.