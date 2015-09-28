Обама назвав Асада тираном, який скидає бомби на людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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«Багато закликають відмовитися від ідеалів ООН і повернутися до уявленням про те, що сильні примушують слабких і порядок встановлюється шляхом застосування сили. Згідно з такою логікою нам треба підтримувати такого тирана, як Башар Асад, який скидає бомби на чоловіків, жінок, дітей», - заявив Обама.

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Напередодні повідомлялося, що міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем допускає можливість звернення керівництва країни до Москви з проханням ввести війська.

У відповідь у Кремлі прокоментували можливість військової операції у Сирії. Росіяни запевнили, що готові розглянути запит сирійської влади про збройну допомогу в боротьбі з ІДІЛ, у разі якщо такий запит надійде.