Росія посилає свої війська з Криму до Сирії, до Севастополя вже повернули 10 загиблих – Джемілєв

Про це повідомив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, коментуючи візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Москви, передає "112 Україна".

"Російська сторона вже безпосередньо посилає свої війська. Вже близько десятка трупів привезли в Севастополь, їх відправляють в Сирії на війну. 10 трун надійшло до Севастополя, і це тільки до Севастополя", - розповів Джемілєв.

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Як повідомив Джемілєв, турецький президент приїхав на відкриття мечеті в Москві і зустрівся з Путіним.

"Ердоган нам каже, що весь час піднімає питання про кримських татар. Він чітко заявив, що ніколи і ні за яких обставин не визнає анексію Криму. Але зараз дійсно гостра проблема для Турецької Республіки – це проблема біженців з Сирії, там їх зараз більше двох мільйонів. І найбільші суперечності з Росією саме в цьому питанні", - сказав Джемілєв.

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Напередодні Росія заявила про готовність направити в близькосхідну країну військовий контингент.

За даними Пентагону, міністри оборони США і Росії Ештон Картер і Сергій Шойгу провели "конструктивну бесіду" щодо ситуації в Сирії. Сторони висловили готовність підтримувати контакти в областях, де погляди США і Росії "збігаються і розходяться".

Глава Пентагону заявив, що перемога над бойовиками "Ісламської держави" в Сирії є пріоритетом, однак ця мета повинна супроводжуватися зусиллями, спрямованими на політичну трансформацію в Дамаску. Для США цей політичний аспект означає відхід президента Сирії Башара Асада, у США вважають, що адміністрація Асада підтримує "Ісламську державу".

Росія, в свою чергу, є одним з найбільш вірних союзників Асада. Москва вже направила 200 морських піхотинців та інших військових до Сирії, а також військових радників, танки, вертольоти і іншу техніку. Москва також доставила в Сирію модульні будинки, в яких можуть розміститися до 2 тис. солдатів.