Король Нідерландів: Родини загиблих в літаку MH17 очікують на притягнення винних до відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Несправедливість - це як відкрита рана. Сотні сімей з десяти країн, в тому числі Малайзії, Австралії та Нідерландів, як раніше сумують щодня за близькими, коханими, яких вони втратили під час катастрофи MH17. Вони очікують результатів виконання резолюції Ради безпеки 2166", - зазначив Віллем-Александр.

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У цьому зв'язку він наголосив, що "резолюція ця недвозначна - вимагає, щоб ті, хто несе відповідальність за цей інцидент, понесли відповідальність за свої дії".

"Щоб усі держави в повному обсязі співпрацювали по забезпеченню притягнення до відповідальності", - сказав король Нідерландів.

Як зазначив монарх, Нідерланди будуть співпрацювати з усіма державами.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла в Раду безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, що можуть належати ракеті із ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і знаходяться у розпорядженні кримінальної слідчої групи MH17 та Ради безпеки Нідерландів.