Армія Афганістану почала контрнаступ на Кундуз

"Прийшло підкріплення, і операція почалася", - підтвердило міністерство оборони Афганістану, передає Бі-бі-сі. За даними на ранок сьогоднішнього дня, армії вдалося вже відбити у талібів будівлі міської в'язниці і поліцейського управління провінції Кундуз.

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Наступ бойовиків радикального руху "Талібан" на Кундуз почався 28 вересня. У ньому брали участь кілька сотень людей. До вечора вони зуміли захопити більше половини міста, а потім встановили повний контроль над ним.

У Кундузі сходятьсякілька стратегічно важливих доріг, а сама провінція межує з Таджикистаном. Чисельність міського населення перевищує 100 тис. осіб.

Це перший для бойовиків успіх такого масштабу за останні 14 років і найсерйозний провал адміністрації президента Афганістану Ашрафа Гані з моменту його приходу до влади рік тому.