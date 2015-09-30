США оголосили про винагороду до $5 мільйонів за інформацію про фінансування ІД
Державний департамент США оголосив про винагороду до $5 млн за інформацію, яка допоможе ліквідувати фінансування угруповання "Ісламська держава".
Про це повідомляється в прес-релізі на сайті відомства, передає Українська правда.
У повідомленні наголошується, що винагорода буде надаватися "за інформацію, яка приведе до порушення торгівлі нафтою і старожитностями, що приносить вигоду терористичному угрупуванню ІД".
В американському відомстві повідомили, що це основні шляхи фінансування бойовиків, завдяки яким вони отримують "мільйони доларів у твердій валюті, що дозволяє їм жорстоко пригнічувати мирних жителів".
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У повідомленні наголошується, що винагорода за дану інформацію оголошується вперше.
Як повідомляв УНІАН, уряд США оголосив про введення економічних санкцій проти організацій і приватних осіб, пов'язаних з екстремістським угрупованням "Ісламська держава" (ІД).