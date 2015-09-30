США ввели економічні санкції проти спонсорів ІД

У новому списку санкцій США - 35 імен і назв, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Географія списку досить широка: до нього потрапили громадяни Великобританії, Франції, Росії, Пакистану та Індонезії.

Список складався спільно казначейством і держдепартаментом США. Основна мета санкцій - послабити фінансову підтримку екстремістів.

Власність осіб, що потрапили до списків, що знаходиться в юрисдикції США, буде заморожена, а американським компаніям і громадянам забороняється укладати з ними угоди.

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У список потрапив, серед інших, кавказький підрозділ ІД, раніше відомий як угруповання "Імарат Кавказ" і його лідер Рустам Асельдеров. Також у списку колишній чеченський польовий командир Тархан Газієв і Шаміль Ісмаїлов, якого влада США називає ватажком "російськомовної осередку ІД" в сирійському місті Ракка.

Крім них в список потрапили регіональні осередки ІД в Індонезії, Алжирі і східному Ірані.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за даними американської розвідки, з 2011 року майже 30 тисяч іноземних бойовиків з більш ніж 100 країн побували в Іраку і Сирії в лавах "Ісламської держави".