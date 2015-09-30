США стурбовані повідомленнями про бомбардування РФ не по позиціях ІД у Сирії

Про це повідомляє Reuters.

Між тим деякі ЗМІ повідомляли, що райони сирійської провінції Хомс, які зазнали авіаударів російських ВПС, контролюються сирійської опозицією, а не бойовиками «Ісламської держави».

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Раніше сьогодні стало відомо, що Росія нанесла свій перший удар у Сирії неподалік від міста Хомс. У свою чергу Міноборони РФ підтвердило повідомлення про удари російської авіації на території Сирії.