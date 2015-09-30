США стурбовані повідомленнями про бомбардування РФ не по позиціях ІД у Сирії
20:19, 30 вересня 2015Світ
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Держсекретар США Джон Керрі заявив, що Вашингтон був би «вкрай стурбований» у разі, якщо Росія почне наносити авіаудари по тим районам, де немає бойовиків «Ісламської держави».
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Між тим деякі ЗМІ повідомляли, що райони сирійської провінції Хомс, які зазнали авіаударів російських ВПС, контролюються сирійської опозицією, а не бойовиками «Ісламської держави».
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Раніше сьогодні стало відомо, що Росія нанесла свій перший удар у Сирії неподалік від міста Хомс. У свою чергу Міноборони РФ підтвердило повідомлення про удари російської авіації на території Сирії.
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