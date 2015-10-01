У Міноборони РФ розповіли, скільки російська авіація розбомбила об'єктів у Сирії

Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на представника Міноборони Ігоря Конашенкова.

«В денний час скоєно понад 20 вильотів на восьми об'єктах ІДІЛ. У них брали участь літаки Су-24, Су-24М і Су-25, які пройшли глибоку модернізацію... Вночі нанесені удари по ще чотирьох об'єктах ІДІЛ», - сказав він.

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За його словами, внаслідок ударів знищено склади і міні-заводи з виготовлення снарядів і бомб в районі Ер-Рафана, склад боєприпасів в районі Ідліб, а також командний пункт бойовиків в районі міста Хама.

Конашенков особливо підкреслив, що ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, тим більше по будівлям, де могли або знаходилися мирні жителі, не наносилися. Щоб виключити жертви мирних громадян, авіаудари проводилися після ретельної розвідки.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала перший авіаудар, однак не за ісламістам, а по опозиціонерах. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".