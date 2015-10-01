Відомий командир сирійських повстанців вважає, що російські авіаудари подовжать війну

"Ці повітряні удари, в першу чергу, продовжать життя війні", - сказав Башар Зубі, який командує однією з найбільших груп повстанців, які воюють на півдні Сирії під егідою Вільної сирійської армії, передає Reuters.

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У другу чергу, вони призведуть до поширення екстремізму, тому що, коли війна стане світовою війною проти сирійського народу, вона не відступить від своїх цілей, і з'явиться плідний грунт для залучення іноземних бойовиків, щоб боротися з росіянами", - сказав Зубі.