Відомий командир сирійських повстанців вважає, що російські авіаудари подовжать війну
15:54, 01 жовтня 2015Світ
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Відомий командир сирійських повстанців заявив у четвер, що російські авіаудари в підтримку президента Башара Асада продовжать війну, і закликав арабські держави забезпечити повстанців засобами протиповітряної оборони.
REUTERS
"Ці повітряні удари, в першу чергу, продовжать життя війні", - сказав Башар Зубі, який командує однією з найбільших груп повстанців, які воюють на півдні Сирії під егідою Вільної сирійської армії, передає Reuters.
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У другу чергу, вони призведуть до поширення екстремізму, тому що, коли війна стане світовою війною проти сирійського народу, вона не відступить від своїх цілей, і з'явиться плідний грунт для залучення іноземних бойовиків, щоб боротися з росіянами", - сказав Зубі.
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