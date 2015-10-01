Міноборони Росії назвало кількість авіації, задіяної в бомбардуваннях у Сирії
Більше 50 літаків і вертольотів увійшли до складу авіаційної групи Повітряно-космічних сил Росії, яка завдає авіаційні удари на території Сирії.
Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.
"Авіаційна група була розгорнута в найкоротші терміни. Ми змогли це зробити, оскільки основні запаси матеріальних засобів і боєприпасів були в пункті матеріально-технічного забезпечення в Тартусі. Залишалося тільки перебазувати авіацію і підвести деяке обладнання", - сказав представник російського оборонного відомства.
У Міноборони РФ також повідомили, що батальйонна тактична група морської піхоти із засобами посилення охороняє авіабазу в Сирії, де розгорнута авіагрупа Росії.
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"Для охорони та оборони бази залучається батальйонна тактична група морської піхоти із засобами посилення", - сказав Конашенков.
Він нагадав, що авіагрупа Росії сформована на авіабазі "Хмеймім" в районі Латакії.
"Наша авіаційна база повністю забезпечується матеріально-технічним майном з Російської Федерації. Місцева влада надає допомогу в забезпеченні бази фруктами та овочами", - додав представник Міноборони РФ.
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.
На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.
Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала перший авіаудар в Сирії. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.
Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".