Міноборони Росії назвало кількість авіації, задіяної в бомбардуваннях у Сирії

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

"Авіаційна група була розгорнута в найкоротші терміни. Ми змогли це зробити, оскільки основні запаси матеріальних засобів і боєприпасів були в пункті матеріально-технічного забезпечення в Тартусі. Залишалося тільки перебазувати авіацію і підвести деяке обладнання", - сказав представник російського оборонного відомства.

У Міноборони РФ також повідомили, що батальйонна тактична група морської піхоти із засобами посилення охороняє авіабазу в Сирії, де розгорнута авіагрупа Росії.

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"Для охорони та оборони бази залучається батальйонна тактична група морської піхоти із засобами посилення", - сказав Конашенков.

Він нагадав, що авіагрупа Росії сформована на авіабазі "Хмеймім" в районі Латакії.

"Наша авіаційна база повністю забезпечується матеріально-технічним майном з Російської Федерації. Місцева влада надає допомогу в забезпеченні бази фруктами та овочами", - додав представник Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала перший авіаудар в Сирії. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".